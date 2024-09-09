馬斯克稱兩年內用“星艦”首次不載人探測火星

中評社北京9月9日電／美國太空探索技術公司創始人埃隆·馬斯克日前在社交媒體發文稱，計劃兩年內首次向火星發射不載人的新一代重型運載火箭“星艦”。



新華社報導，馬斯克7日在社交媒體X上發文稱，計劃在下一個探測火星的發射窗口期進行“星艦”不載人探測火星任務。此次任務將驗證飛船完整著陸火星的可靠性。如果著陸順利，計劃4年內進行“星艦”的首次載人探測火星任務。



馬斯克表示，一旦載人探測火星任務成功，前往火星的太空之旅將呈“指數級”增長，目標是20年內在火星上興建自給自足的城市。



地球和火星之間的距離在時刻複雜變化，火星探測器的發射窗口期約每26個月一次。



據太空探索技術公司介紹，“星艦”是可回收、重復使用的航天運輸系統。火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，其第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是長約50米、可重復利用的“星艦”飛船。其設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球和火星等，可將超過100噸載荷送入地球軌道。



“星艦”于2023年4月進行首次試射，但火箭在第一、二級分離前爆炸。此後又進行兩次試射，均未達到預期目標。今年6月，“星艦”完成第四次試射，第一次實現海面軟著陸。