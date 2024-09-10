兩岸媒體人品國產高原紅酒　台胞：很驕傲！

神川紅葡萄酒所獲獎項（中評社 馬一鳴攝） 中評社甘孜9月10日電（助理記者 馬一鳴）神川紅葡萄酒莊坐落於甘孜州藏族自治州得榮縣金沙江第一灣，“金沙江第一灣”又著稱中國四十大景觀之一，得榮藏語意為峽谷之地，是西南乾旱河谷中心。日照充足，大氣乾燥，降水稀少，這樣的氣候促成了得天獨厚的葡萄生長條件。9月9日上午，兩岸媒體人來到得榮縣神川紅葡萄酒莊參訪采風，品高原紅酒。



中評社記者瞭解到，神川紅葡萄酒主要產品是幹紅葡萄酒為主，釀酒原料選用優質赤霞珠採用先進的釀酒設備，經低溫浸皮，控溫發酵等現代工藝精心釀制而成。酒體呈亮麗的寶石紅色，結構平衡，丹寧飽滿，香氣濃鬱，餘味持久。



在與橡木桶的親密接觸中，橡木自身和烘制後的氣息、所含單寧等物質能增進葡萄酒的香氣、口感和複雜度，而且橡木的木質緊實不洩漏，同時又含有很多微小的氣孔，在儲存過程中能透氣使葡萄酒緩慢氧化而增進香氣的複雜度和改善乾澀的口感。赤霞珠（也稱作雪花沙和蘇維翁）香氣非常容易辨認，其酒香以黑色水果（如黑櫻桃和李子等）、植物性香（如青草和青椒）及烘焙香（如煙草，雪茄盒，香草，咖啡和煙熏味等）為主。釀造的葡萄酒年輕時往往具有類似青椒、薄荷、黑醋栗、李子等果實香味，陳年後逐漸顯現雪鬆、煙草、皮革、香菇氣息。



酒瓶蓋一打開，我們就能聞到濃香的葡萄酒味，現場的兩岸媒體人都忍不住想淺嘗一杯。台灣影視人邱慶齡告訴中評社記者：“四川這邊的高原紅酒不會那麼澀，比較香甜。”他還提到，中國十大名酒有六個都在四川，他很喜歡。他還說：“我覺得說我這一次透過兩岸媒體人的四川行活動去瞭解這裡歷史文化。代表我們中國的葡萄酒和西方紅酒不一樣，因為我看到了在瓶身有中國的文化的元素，這又是產自四川的葡萄釀的酒，我覺得自己身為中國人而喝到自己國家的紅酒，真的很驕傲！”



此次四川行活動中，來自兩岸的媒體人將去往甘孜藏族自治州稻城縣、鄉城縣、得榮縣以及成都市進行參訪采風，從川西地區走到“天府之地”，用腳步丈量甘孜高原，眼觀自然風光，用鏡頭記錄四川的風土人情，瞭解該地區的鄉村振興、生態治理、經貿交流現狀，參訪大國工程基地，感受其歷史文化、民族團結和科技進步。

