游智彬答中評：民族團結融合 大陸治理成功

台灣新黨主席特助、桃園市政顧問游智彬（中評社 馬一鳴攝） 中評社成都9月11日電（助理記者 馬一鳴）全國台聯2024年兩岸媒體人四川行的甘孜高原之旅於9日上午正式結束，台灣新黨主席特助、桃園市政顧問游智彬就此次高原行活動接受中評社記者採訪。他表示，自己看到了大陸在民族團結和融合方面所做的努力和成果，認為這是一項很了不起的成就，體現出大陸在制度和治理上的特色和成功。



中評社記者向游智彬提問，此次參訪甘孜藏族自治州您有何感受，是否有印象深刻的地方和活動？



游智彬表示，此次行程感受大陸民族團結和融合成果，這是一項了不起的政治成就。“因為同一個民族內部都有爭戰，而大陸能夠把這麼多不同的民族過去你爭我奪的情況變成今天民族的團結融合，大家共同發展經濟，從而讓我們看到整個社會的穩定，我認為這是治理上的一個特色。”他說。



另外，他也表示自己感受到了大陸除了在沿海的基礎建設做得非常好之外，整個內陸的基礎建設也同樣做得很好，看到了沿海和內陸的差異並不大。他告訴中評社記者：“百年來我們受盡了欺辱，沿海跟內陸之間差異很大，可是我們今天看到的是沿海和內陸的差異不是在逐步縮小，而是大大縮小。也就是說西部的老百姓也在過上像東部地區這樣物質豐富、基礎設施完善的生活，所以我覺得這也是大陸治理成功的一個成果。”



游智彬還表達了自己看到光伏發電的震撼，他說：“在這麼高海拔的地區建設大批的光伏電板，我以前一直以為這就是在破壞環境，但是這次來到甘孜高原以後我大大改觀。因為我在台灣看到發展太陽能都是對生態的破壞，而我在整個甘孜州的高原看到的光伏發電，它展現的是一種新能源和新生態，是新時代的新建設，因為它的太陽能板的設計高度完全不影響牧民的經濟生活，牦牛照樣可以在太陽能板下面吃草繁衍，甚至太陽能板下面的草長得更好，因為它有沒有陽光直射。”他還指出，西部能源能夠源源不斷地運送東部地區，這非常了不起，新能源沒有破壞環境而是實現了生態和諧，“我覺得這就是一個新時代發展最美的一幅藍圖。”他說。

