8月份中國CPI同比上漲0.6%

中評社北京9月9日電／國家統計局9日發佈數據，8月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.6%，漲幅比上月擴大0.1個百分點；環比上漲0.4%，漲幅比上月回落0.1個百分點。



“8月份，受高溫多雨天氣等因素影響，全國CPI環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟說。



統計數據顯示，8月份，食品價格同比由上月持平轉為同比上漲2.8%，影響CPI同比上漲約0.51個百分點。食品中，鮮菜價格上漲21.8%，漲幅比上月擴大18.5個百分點；鮮果價格由上月下降4.2%轉為上漲4.1%；豬肉價格上漲16.1%，受上年同期對比基數較高影響，漲幅比上月回落4.3個百分點；雞蛋、食用油、牛肉、羊肉和薯類價格降幅在4%至14.5%之間。



8月份，非食品價格同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.13個百分點。非食品中，工業消費品價格由上月上漲0.7%轉為下降0.4%，其中汽油價格由上月上漲5.3%轉為下降2.7%；燃油小汽車價格下降6.4%，降幅略有擴大。服務價格上漲0.5%，漲幅回落0.1個百分點。



8月份，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降1.8%，降幅比上月擴大1個百分點；環比下降0.7%，降幅比上月擴大0.5個百分點。