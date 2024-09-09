高雄市藝文團體理事長協會聯展在金門開展

吳智通主席贈高藝協畫冊給金門縣文化局長呂坤和 中評社高雄9月9日電/《藝耀金門》高雄市藝文團體理事長協會聯展於2024年9月8日在金門縣文化局第二展覽場隆重開展。這場展覽匯集了高雄與金門的藝術家創作，展出包括攝影、立體、水墨、西畫、書法等五大類作品，展現高雄港都藝術家們的創作熱情。此次聯展不僅是一場藝術盛會，更是兩地藝術文化的深度交流，有助加強高雄與金門人民之間的情感連結。



協會主席吳智通強調，本次聯展的主題《藝耀金門》透過多樣化的藝術形式展示了高雄藝術家們的豐富創意，藉此聯展與金門當地藝術家及觀眾進行更廣泛的交流。這次的作品不僅在藝術技法上精湛，還融入了豐富的文化內涵，讓兩地的文化感情更加緊密。



隨著福建省民眾可以通過小三通到金門觀光旅遊及參加各項文化學術交流活動，為兩岸民間交流創造了更豐富的條件，也為《藝耀金門》展覽增添了更多元的交流機會。金門縣地處前線，長期以來與大陸尤其是福建省有著地緣和文化上的密切聯繫。同時金門縣民旅居高雄市者也不在少數。此次展覽不僅能夠加深高雄與金門的文化連結，還可藉此機會推動金門作為兩岸文化交流的橋樑，促進金門、福建以及台灣其他地區的多層次文化互動。



總幹事柯光慶表示，金門擁有豐厚的文化資產及獨特的歷史背景，這次聯展活動不僅是一次藝術交流，更是兩地人民情感的交融。隨著小三通的開放，福建民眾可透過金門更直接地了解台灣的文化藝術，進而促進兩岸的文化學術互動和交流，這將為未來的文化合作鋪設更廣闊的基礎。



展覽地點位於金門縣文化局第二展覽場，展覽日期從2024年9月7日至9月25日，本次展覽共有60名藝術家參展，期待為兩岸藝術與文化交流創造新契機。

