日本國內白米供應緊張　出口卻創新高

中評社香港9月9日電／日經新聞報導，日本白米出口正處在最高位。日本農林水產省日前發佈的2024年1~7月的白米出口量同比增長了23%，創下歷史新高。考慮到日本國內需求減少而擴大白米出口對於農民的經營穩定至關重要，但與補貼掛鉤的出口白米無法轉用於國內市場。因此，需日本要對僵化的制度進行調整，以確保在增加出口的同時，國內不陷入白米短缺。



農林水產省匯總的農林水產品進出口資訊顯示，7月白米出口量為3663噸，比上年同月增長了6.8%。1~7月的累計出口量為2萬4469噸，比原本歷史最高的2023年同期增長了23%。



白米出口金額也同比增長29%至646億6200萬日元，創下歷史新高。在過去五年中，白米在日本主要出口食材中大約排在第9名。



壽司店等日餐廳增加，日本白米的消費地擴大，加上日元貶值加劇，出口競爭力增強，因此出口量增加。



經營折扣店“唐吉訶德（Don Quijote）”的泛太平洋國際控股公司在“DON DON DONKI”等約60家海外店舖銷售袋裝白米和即食米飯。在部分店舖使用店內精米機開展精米業務，白米銷售強勁。



在餐飲行業，泉膳控股經營的牛肉飯連鎖店“吉野家”在墨西哥等部分店舖使用國產白米，此外，皇家控股經營的天婦羅蓋飯連鎖店“天屋”也在香港和新加坡的店舖採用日本產白米，該公司表示“隨著店舖擴大，銷售額正在增加”。



國內需求萎縮，向海外尋求出路



日本國內白米農戶加大海外出口力度，是因為從中長期來看國內市場將萎縮。據日本綜合研究所預測，日本國內需求量到2030年將降至495萬6000噸，比2020年減少22%。



農業協會JA宮城登米計劃把正在收穫的2024年產白米當中的約3900噸用於出口，比2023年產多1成。JA宮城登米的負責人表示：“面向國內市場，每年行情都會波動。出口用米可以以穩定的價格銷售。再加上補貼，對農戶而言，是穩定的收入”。



JA宇都宮8月28日舉辦了向澳大利亞出口白米的出發儀式。這是該協會首次嘗試自主出口白米。相關負責人表示：“考慮到農戶的收益，長期來說，必須開拓海外銷路”。此前一直通過全農（全國農業協同組合聯合會）向海外出貨，今後將推進有助於擴大農戶收益的直接出口。



因2023年的高溫影響等原因，以城市地區為中心，日本國內的白米供需關係十分緊張，但出口卻在增加，其中的原因是什麼？



其原因是，日本要求白米從播種階段就必須限定用途，一旦開始面向出口用途種植，原則上就不能改為在日本國內流通。



農林水產省認為日本國內需求將會減少，為了減少主食用白米的產量，通過補貼鼓勵農戶轉而種植用於飼料、加工等用途的白米。



2018年，日本廢除了通過調整白米產量來遏制生產過剩並維持米價的減少種植面積政策，同時正式引入了出口用白米補貼制度。補貼金額最高達到每10公畝4萬日元左右。



結果，以出口用白米為中心的“新市場開拓用白米”的種植面積在2023年達到了9091公頃，比上年增加25%，但從這些稻田裡收穫的白米無法向日本國內市場供應。如果供應給日本市場，將被要求退還補貼。此外，《糧食法》的省令也寫入了需要遵守的規定，即指定用途的白米不得用於其他目的。



農林水產省匯總的2024年產白米種植意向調查顯示，截至6月底，“新市場開拓用白米”的種植面積同比增加的道府縣達到29個。雖然與2023年的主食用白米種植面積（124.2萬公頃）相比差距仍然較大，但由於日元貶值等原因，今後出口用白米的產量可能會繼續增加。



即便將出口用白米轉用於日本國內用途，因數量較少，日本國內的緊張供需關係也不會立即得到緩解。不過，有觀點指出，為了應對人口減少，繼續向由稻米改種其他作物的農民提供補貼，以此來減少主食用白米的產量，這樣的機制已經引發制度疲勞。日本需要建立能夠靈活應對氣候變化和訪日外國遊客需求增加等外部因素的機制。