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李強將赴沙特主持召開中沙高委會第四次會議
http://www.CRNTT.com   2024-09-09 17:47:57


　　中評社北京9月9日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧9日宣布：應沙特王儲兼首相穆罕默德、阿聯酋副總統兼總理穆罕默德邀請，國務院總理李強將於9月10日至13日赴沙特主持召開中國—沙特高級別聯合委員會第四次會議並訪問沙特、阿聯酋。

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