中評關注：香山論壇時間到！規模取得新突破

第十一屆北京香山論壇媒體通氣會日前在北京舉行（圖源：央視） 中評社北京9月10日電（記者 郭至君）9月12日至14日，第十一屆北京香山論壇將在北京國際會議中心舉辦，主題為“共築和平、共享未來”，設置4場全體會議和8場平行分組會議。包括30餘名國防部長、軍隊總長在內的官方代表團，以及紅十字國際委員會副主席、亞信秘書長、上合組織副秘書長，北約、歐盟等國際和地區組織代表將出席會議。此外，參會嘉賓中還有30餘名前政要和數十位各國知名學者。據介紹，截至9月3日，共有90餘個國家、國際組織官方代表團的500餘名代表，以及200餘名中外專家學者確認出席本屆論壇，在參會人員規格、規模、代表性等方面取得新突破。



中評社記者在官網日程表上看到，本屆論壇有四次全體會議，主題分別是：安全合作與亞太繁榮穩定、多極化與國際秩序走向、“全球南方”與世界和平發展、國際機制與全球安全治理，另外還有數場平行分組會議，議題有東盟與亞太地區安全架構、維護東北亞安全穩定、中美正確相處之道等等。兩天半的日程除了全體會議和分組會議之外，還安排了豐富多彩的活動，包括青年軍官學者對話、高端訪談、中外名家對話，所設議題都是當前安全防務、國際關係的熱點。



北京香山論壇籌委會綜合協調組組長吳建剛介紹說，本屆論壇主要有4個特點：一是在理念指引上，深入踐行共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，為推動落實全球安全倡議、構建人類命運共同體搭建重要平台；二是在議題設置上，聚焦全球安全關切的最大公約數，鼓勵相關方深入交流、平等協商，倡導對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路；三是在活動組織上，穿插舉辦豐富多彩的特色學術活動，包括國內外資深專家學者參與的“高端訪談”“中外名家對話”，以及“‘上合+’青年智庫專家沙龍”“中外青年軍官學者對話”等青年學術交流，還有專題研討、成果展陳、參訪活動等；四是在參會嘉賓上，充分體現主辦方的開放、包容、自信，在繼續為廣大發展中國家和中小國家提供平等對話、集體發聲平台的同時，進一步擴大歐美等發達國家和新興大國參與度，為加強南南合作、促進南北合作提供助力。

