王毅將出席金磚國家安全事務高級代表會議

中評社北京9月9日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧9日宣布：應俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古邀請，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅將按慣例於9月11日至12日出席在俄羅斯聖彼得堡舉行的第十四次金磚國家安全事務高級代表會議。