柳金財答中評：兩岸當以九二共識重啟對話

柳金財（中評社 海涵攝） 中評社北京9月10日電（記者 海涵）台灣佛光大學公共事務學系副教授柳金財日前接受中評社記者採訪時表示，兩岸應當以“九二共識”作為定海神針重啟對話，經由社會、經濟、文化、學生、觀光等交流，營造兩岸人民親善的關係，聚焦兩岸人民福祉，最終從經濟社會文化融合水到渠成走向政治統合。



“用對話代替對抗有利於兩岸和平，”柳金財表示，當前，兩岸一軌及二軌接觸都已經付之闕如，學者之間的溝通有助瞭解雙方的政策發展以及兩岸的問題所在。



柳金財說，在馬英九執政時期，兩岸在“九二共識”的共同政治基礎上，經歷了和平的黃金八年。在這期間，兩岸觀光、學生交流的規模都很大，台灣也享有比較寬廣的國際活動空間。



“在過去9年多的時間裡，台灣當局不承認‘九二共識’，兩岸觀光、學生交流大幅縮減，馬英九在台執政時期台灣可以參加的世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織的年會也都無法參加。”柳金財說，自2024年6月15日起，大陸對原產於台灣地區的134個稅目進口產品中止適用《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協定稅率，台灣傳統製造業產品輸往大陸的成本增加，競爭力降低；加之在全球貿易結構的壓力下，台灣亦無法加入CPTPP和RCEP，這或會使台灣經濟趨於邊緣化。

