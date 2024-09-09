廈門：健全機制保障工程項目建設廉潔高效

中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，為保障廈門翔安機場建設廉潔高效，福建省廈門市紀檢監察機關召開專項監督檢查工作部署會，會上成立機場片區專項監督檢查組，下設3個監督小組，對廈門翔安機場建設過程中的廉潔風險防控、工程質量監管、招投標等進行督導檢查。



廈門翔安機場是省市重大工程項目，投資額大、參建單位多、建設任務重，廉潔風險點較多。對此，在廈門市委和市政府統籌謀劃下，由市紀委監委指導，市機場片區指揮部與翔安區紀委監委、參建單位紀委聯動，共同打造“指揮部＋屬地紀委監委＋市屬國企紀委＋N”的專項監督機制，為工程項目廉潔高效建設提供保障。



為凝聚各方監督力量，專項監督機制不斷暢通聯絡溝通渠道，增強相關單位的協作聯動。成立工作領導小組、制定相關工作規則，進一步規範組織架構和運行模式。建立聯席會議、監督員、通報點評等制度，定期對機場建設情況、存在的不足等問題進行商討，實現信息共享、問題共商、難題共解、成果共用，推動監督力量形成合力。



今年2月，專項監督機制聘請的15名具有監督檢查、工程管理、財務審計等相關工作經驗的監督員正式上崗，在項目一線及時發現存在的問題，提出意見建議，讓廉潔要求貫穿項目建設全過程。“這是廈門市首次在重點項目中引入監督員制度，有利於梳理、排查各參建單位廉潔風險點，進一步延伸監督觸角。”專項監督機制有關負責人說。



此外，專項監督機制堅持關口前移，強化對機場建設中立項審批、招投標、工程變更等重要環節的監督，直插一線、找准症結，上下聯動開展監督檢查26次，提出具體措施434條。針對項目建設中壓力傳導不夠、一交了之等方面問題，分層分類跟蹤督辦，壓緊壓實責任。同時，將廉潔風險防控與工程建設同部署、同推進、同落實，緊盯財政資金使用監管等關鍵環節，糾治工程建設領域違紀違法問題，深入排查廉潔風險點。