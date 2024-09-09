中國東航：嚴查快辦違規吃喝問題線索

中評社北京9月9日電／據中央紀委國家監委網站消息，今年以來，中國東航紀檢監察組堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，嚴查快辦違規吃喝問題線索，聚焦領導幹部“吃下級”“吃公款”等問題，給予黨紀處分9人次；運用“第一種形態”批評教育和處理37人次。近期，中國東航黨組召開警示教育會，黨組書記重點剖析違規吃喝危害性，教育引導領導幹部築牢思想防線，始終不越軌、不逾矩，從源頭上遏制違規吃喝之風的發生。



堅持嚴的基調，強化監督約束。緊盯關鍵少數做實監督提醒。紀檢監察組組長在黨紀學習教育專題黨課、專題培訓班上多次就違規吃喝專項整治作出部署，特別對各級“一把手”提出明確要求。今年以來，紀檢監察組組長結合任職廉潔談話，與41名新任黨組管理領導幹部剖析違規吃喝等典型案例，推動築牢廉潔思想根基。緊盯重要節點強化監督檢查。堅守元旦春節、五一端午等節日節點，紀檢監察組緊盯違規吃喝等問題，綜合運用交叉互查、明察暗訪、聯合檢查、突擊抽查、專項督查等方式，組織專項監督檢查。針對重點領域、重點單位的業務招待費使用、管理問題，結合問題線索處置督促有關單位、部門開展自查自糾，對業務招待活動組織、實施、費用報銷等情況全面起底。



堅持嚴的措施，狠刹吃喝歪風。緊盯違規“吃公款”問題。持續糾治套取會議費、辦公費、獎金獎勵，“精致走賬”等行為，嚴肅查處下屬某子公司以團建名義使用“自有經費”組織聚餐、購買獎品等問題，推動修訂完善相關制度，杜絕截留、提留或挪用公款等情況。緊盯“吃下級”問題。嚴防以聯絡感情協調工作為由違規吃喝，重點整治領導幹部之間帶有“小圈子”性質的違規相互吃請等突出問題；嚴肅查處總部機關部門“一把手”違規接受基層單位安排的可能影響公正執行公務的宴請等問題。緊盯“吃老板”問題。持續發力糾治“不吃公款吃老板”歪風，阻斷違規吃喝背後的違紀違法行為；嚴肅查處有關單位領導幹部接受供應商宴請或借供應商考察、與供應商業務溝通之機違規接受供應商安排的娛樂活動等問題，倡導親清政商關係。堅持風腐同查同治。準確把握不正之風和腐敗問題互為表裡、同根同源的特徵，注重深挖細查酒駕、醉駕背後的違規吃喝問題，重點核實飯局、酒局背後可能存在的利益輸送問題。



堅持嚴的氛圍，突出常態長效。糾正思想觀念誤區，注重強化紀法闡釋，糾正認識偏差，教育引導領導幹部深刻認識違規吃喝的危害性和以飯為局背後搞小圈子、請托辦事、利益輸送等腐敗風險，切實舉一反三、吸取教訓。強化以案促改促治。用好違規吃喝案件查辦成果，協助修訂《中國東航深入貫徹落實中央八項規定精神的實施辦法》；推動職能部門研究制定《中國東方航空集團有限公司其他公務接待管理規定》；督促各單位、各部門舉一反三，深入查找和堵塞制度漏洞，修訂完善公務接待等規定，明確流程標準，優化環節管控，嚴防超標準、超範圍接待、公款吃喝等問題發生。做深做實警示教育。組織拍攝《中國共產黨紀律處分條例》解讀視頻，把整治違規吃喝作為重點解讀內容，在東航紀檢監察網站上線播出。建立東航黨紀學習教育陣地，把倡導東航廉潔文化理念與整治違規吃喝有機結合，教育引導黨員領導幹部嚴於律己。