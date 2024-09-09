理想汽車發布財報　智能駕駛領域顯成果

中評社北京9月9日電／據人民網報導，儘管面臨國內有效需求不足等壓力，我國新能源汽車行業在“以舊換新”等政策推動下繼續保持穩健增長，市場占有率穩步提升。



中國汽車工業協會數據顯示，2024年1月至6月，新能源汽車產銷量分別達492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達35.2%。截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量超過了3000萬輛。根據乘聯會最新發布信息，7月份，新能源乘用車滲透率達51.1%，這是國內新能源乘用車月度零售銷量首次超過燃油乘用車。



近日，理想汽車公布2024年第二季度財報。財報顯示，第二季度企業營收達到317億元，再創同期新高，同比增長10.6%。同時，企業經營效率在第二季度持續提升，幫助企業連續七個季度實現盈利，經調整淨利潤15億元，毛利率維持在19.5%的水平。展望三季度，理想汽車交付量預計達到145，000輛至155，000輛。當前，理想汽車7月交付量達到51，000輛，8月交付量達到48，122輛，將達成交付指引中的預期表現。



具體來看，第二季度，理想汽車在第二季度共計交付新車108，581輛，同比增長25.5%。其中，全新發布的理想L6在4月上市後，72小時訂單破萬。自6月起，完成生產和交付爬坡的理想L6月交付量連續突破20，000輛。據介紹，作為品牌首款售價30萬元以下的車型，該系列進一步豐富了品牌的產品矩陣。據品牌相關負責人透露，隨著在售車型逐漸增多，品牌在增加門店數量和展位的同時，不斷優化每一個銷售門店的經營效率，提升單店、單展位的銷售能力。



從財報來看，品牌在第二季度的營收增長一方面源於產品矩陣的進一步豐富；另一方面，持續研發投入帶來的技術成果正在逐步顯現。



當前，車企高階智能駕駛不斷迭代升級，部分車企加速在端到端大模型領域的布局。從財報來看，第二季度，理想汽車研發費用達到30億元，將營收的10%投入智能駕駛、智能空間、智能電動和車輛安全等核心技術的開發。

