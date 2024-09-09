上月CPI創新高　供需改善推動物價回升

中評社北京9月9日電／據大公報報導，國家統計局數據顯示，8月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.6%，較前值提升0.1個百分點，漲幅連續兩個月向上改善，並創今年3月以來新高；CPI環比上漲0.4%，漲幅較前值回落0.1個百分點。當月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降1.8%，降幅較前值擴大1個百分點，為四個月來新低；PPI環比下降0.7%，降幅擴大0.5個百分點。分析稱，供需狀況改善、節日效應及局部地區異常天氣等，是CPI同比漲幅擴大的主因。鑒於前期刺激消費和內需政策效果的顯現、傳統消費旺季的到來，以及上年同期基數的回落，下半年CPI同比料續溫和回升。



數據還顯示，8月食品價格同比由7月的持平轉為上漲2.8%，非食品價格同比上漲0.2%，漲幅較前值回落0.5個百分點。國家統計局城市司首席統計師董莉娟補充說，上月CPI同比漲幅中，價格翹尾因素約－0.3個百分點，今年新漲價因素影響約0.9個百分點。



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，隨著宏觀政策效果的持續顯現，市場供需狀況得到改善，加之節日效應和局部地區異常氣候擾動，上月蔬菜、豬肉價格同比顯著增長，物價保持溫和回升勢頭。不過，受國際能源價格回落拖累，汽柴油價格、交通出行價格同比放緩，工業品與服務價格保持溫和增長，剔除能源和食品價格後，核心CPI同比仍處低位，預示需求復甦動力尚不強勁。



廣開首席產業研究院資深研究員馬泓觀察到，食品價格的上漲是帶動整體CPI同比走升的關鍵，鑒於核心CPI同比漲幅連續兩個月較前值回調，翹尾因素對核心CPI的拖累較為顯著。細分價格看，豬價價格環比繼續上揚，汽柴油等價格有所回落，服務類價格漲幅雖稍有回調但仍高於平均水平。

