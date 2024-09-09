央行開展915億元7天期逆回購操作

（圖源：中國人民銀行網站） 中評社北京9月9日電／據大公報轉中國人民銀行網站消息，為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年9月9日人民銀行以固定利率、數量招標方式開展了915億元逆回購操作。具體情況如圖：