中評鏡頭：走進廣漢一探川味火鍋底料奧秘

廣漢市出產的火鍋底料（中評社 段曉魯攝） 中評社廣漢9月13日（記者 段曉魯）日前，兩岸媒體人參觀了位於四川廣漢市火鍋文化展廳，採訪瞭解廣漢市火鍋產業發展情況。



今年來廣漢市積極打造“中國火鍋之都”，推動傳統優勢產業升級轉型，形成火鍋食材產業集群，力爭在2025年，產業規模達到200億人民幣，2030年，產業規模達300億元，建成全國最大的火鍋食材生產聚集區，創造火鍋食材地標城市。



走進展廳，就能看到以三星堆出土文物為原型打造的火鍋器具，這象徵了廣漢市火鍋文化的源遠流長。展廳裡亦展示出廣漢市企業生產的火鍋底料、辣椒醬、牛油等產品，種類豐富，各種品牌匯聚，還有素食毛肚、羅漢筍、拌飯醬等。兩岸媒體人對火鍋文化十分感興趣，瞭解到火鍋的味道關鍵在於裡面的牛油，牛油在生產時需要經過各種提煉，才會進行到一下個環節加入香辛料，而牛油是一個火鍋底料的“根基”，影響了整個火鍋底料是否美味。



據瞭解，廣漢市具有完整的火鍋產業鏈，擁有以火鍋製品、火鍋底料、方便火鍋等為代表的火鍋產業鏈生產企業150餘家。圍繞火鍋全產業鏈發展，廣漢面向重慶、對接成都、輻射全國，完善集火鍋原料種植、研發、倉儲冷鏈物流、消費體驗為一體的火鍋全產業生態圈，打響“美味火鍋廣漢造”的新名片。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。