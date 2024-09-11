兩岸媒體人走進小平故里　感受偉人精神

兩岸媒體人環繞鄧小平銅像（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月11日電（記者 段曉魯）日前，兩岸媒體人走進四川省廣安市鄧小平故里，感受偉人精神，深入瞭解改革開放及現代化建設總設計師鄧小平的偉大思想。



兩岸媒體人先是參觀了鄧小平銅像，並環繞銅像一週表達對這位偉人的敬慕之情。隨後參觀了鄧小平紀念館，以及多處鄧小平兒時生活的地方。這座大型園區呈環繞形，遊客們可以搭乘小型遊覽車在園區裡參觀，園區內佈滿綠植，環境優美。



在鄧小平紀念館裡，“小平你好”的油畫引人矚目，這是出自於1984年遊行時北京大學學生自發打出的口號標語，這亦反應了中國走向改革開放道路的開始，許多台灣媒體人對這張照片十分有感觸，認為是中國歷史上一個珍貴的記憶。



據瞭解，鄧小平故里核心區佔地面積830畝，建有鄧小平銅像廣場、鄧小平展覽館等紀念設施，恢復了清水塘、神道碑、德政坊、放牛坪等近20處鄧小平青少年時期的重要活動場所，並形成了鬱鬱蔥蔥、井然有序、自然親切、令人仰慕的“天然紀念館”風貌。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。