王毅同新加坡外長維文會談

中評社北京9月9日電／9月9日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同新加坡外長維文舉行會談。



新華社報導，王毅說，當今世界變亂交織，中新作為兩支穩定力量，有必要加強戰略協調和溝通。今年兩國均有重要國內政治議程，都朝著各自國家發展目標穩步推進。中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，中國將進一步全面深化改革，加快高質量發展、擴大高水平開放，以中國式現代化推進中華民族偉大復興。新加坡最早參與、深度融入中國改革開放進程，雙方密切合作、相互借鑒，為各自現代化發展提供了重要助力。中方願同新方加強發展戰略對接，將兩國領導人共同確立的全方位高質量的前瞻性伙伴關係這一新定位落到實處，為地區和平穩定發展作出新的貢獻。



王毅表示，雙方要規劃好下階段重要高層交往，為中新合作邁上新台階提供戰略引領。要充分發揮各層級各領域對話機製作用，挖掘陸海新通道潛力，打造數字經濟、綠色發展、海洋能等合作新高地。要用好互免簽證政策利好，擴大人員往來，加大人才培訓、智庫媒體、青年、地方合作，增進兩國人民友好感情。要深化中國－東盟命運共同體建設，提升中國－東盟自貿安排水平，加強人文交流，為推進區域一體化和經濟全球化凝聚更大合力、注入持續動力。



維文表示，當今世界不確定不穩定因素增多，但新中關係始終穩固。新中關係定位實現再提升，彰顯了雙方獨特和悠久的緊密聯繫。新加坡恪守一個中國政策，明確反對“台獨”。新加坡新一屆政府致力於加強新中全方位高質量的前瞻性伙伴關係，願以明年新中建交35周年為契機，籌備好高層往來，拓展全方位合作。新加坡是最早支持並參與“一帶一路”倡議的國家之一，願繼續與中方扎實推進陸海新通道等重點合作項目，促進地區互聯互通。



維文說，祝賀中非合作論壇北京峰會成功舉行，為南南合作注入強勁動力，也為“全球南方”加快發展帶來更大機遇。新加坡堅定支持自由貿易，支持中國東盟擴大雙向投資，願同中方攜手維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，保障產供鏈暢通，共促世界和平發展繁榮。



雙方表示將加強協調，共同推動即將舉行的東亞合作領導人會議取得積極成果。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。