快評：德艦計劃穿越台海　美拉盟友加盟挑釁

中評社快評／德國媒體報導，兩艘德國軍艦將在本月中旬過航台灣海峽。幾周來，美國和加拿大等國已派遣軍艦通過台灣海峽，如果德國也加入行列，將是德國海軍自2002年以來首次通過台海。2002年，德國兩艘護衛艦進行遠洋訓練任務，沿途停靠多國港口，其中包括中國青島港，是次停靠也是德國海軍迄今最後一次訪問中國港口。



兩艘德國海軍艦艇“巴登－符騰堡號”護衛艦和“法蘭克福號”補給艦編隊於今年5月啟航前往北美東海岸，與美國、加拿大舉行聯合演習，然後穿過巴拿馬運河來到太平洋，在夏威夷海域參加為期六周的“環太平洋”軍演。在訪問日本、韓國、菲律賓的港口後，德軍編隊計劃與印度海軍舉行聯合演習，最終在秋天返回歐洲完成環球航行。



德媒稱，早在今年5月艦隊從德國出發前，北京方面就曾警告德軍不要試圖穿越台灣海峽。德國聯邦總理府一開始就對此抱有疑慮，而國防部、外交部則支持軍艦穿越台海。德國官方至今對航線是否穿越台灣海峽諱莫如深，德國媒體則援引內部人士消息稱航線已確定。



德艦計劃穿越台海已在西方媒體炒作一段時間。外界相信，這是美國拉盟友加盟圍堵、挑釁中國的一步。近年美國實施所謂“印太戰略”有點力不從心，需要拉更多盟友和夥伴“加盟”。



中國外交部發言人毛寧9日指出，“中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對有關國家打著航行自由的旗號，挑釁、危害中國的主權和安全。”



台海局勢複雜嚴峻，未經中方允許的外國軍艦穿越台海，都會被視為“滋擾攪局”，向“台獨”分裂勢力釋放錯誤信號，嚴重危害台海和平穩定。德方應清楚德艦穿越台海的後果、恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行，避免對兩國關係發展帶來不利影響。