習近平會見西班牙首相桑切斯

9月9日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。（圖源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，9月9日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的西班牙首相桑切斯。



習近平請桑切斯轉達對費利佩六世國王的問候。習近平指出，去年，中西共同慶祝兩國建交50周年。一年多來，雙方保持各層級密切交往互動，高質量推進新領域合作。明年是中西建立全面戰略夥伴關係20周年。雙方要秉持相互尊重、平等相待的建交初心，胸懷全局、著眼長遠，不斷豐富兩國全面戰略夥伴關係的時代內涵，打造富有戰略定力的長期穩定的中西關係，推動兩國關係邁上更高水平。



習近平強調，改革開放是中國經過長期實踐找到的一條正確發展路徑，將堅定不移走下去。中國共產黨二十屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署，這為中西兩國深化和拓展合作帶來新機遇。雙方要發揮好經貿混委會、科技聯委會等平台作用，在人工智能、數字經濟、新能源等高技術領域共促發展，實現互利共贏。希望西班牙繼續為中國企業赴西投資興業提供公正、公平、安全、非歧視的營商環境。雙方要堅持包容互鑒，加強語言教學、青年、文化、旅遊等人文交流，促進人民友誼。中方讚賞西班牙去年下半年擔任歐盟輪值主席國期間積極推動中歐交流合作。明年是中國同歐盟建交50周年，中方願同歐盟一道總結雙邊關係發展成功經驗，推動中歐關係發展沿著獨立自主、相互成就、造福世界的方向穩步前進。希望西班牙為此繼續發揮建設性作用。



習近平指出，當今世界變亂交織，中國和西班牙都是具有責任感和使命感的國家，都倡導多邊主義和自由貿易。中方願同西班牙擴大面向全球南方的第三方市場合作，加強在聯合國、二十國集團等國際組織中的溝通配合，為世界和平穩定和人類進步事業注入更多正能量。

