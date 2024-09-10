習近平會見挪威首相斯特勒

9月9日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的挪威首相斯特勒。（圖源：新華社） 中評社北京9月10日電／據新華社報導，9月9日下午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見來華正式訪問的挪威首相斯特勒。



習近平請斯特勒轉達對哈拉爾五世國王的問候。習近平指出，中挪建交70年來，兩國人民相互尊重、相互欣賞、相互學習，結下了寶貴友誼。進一步發展中挪友好合作，符合兩國人民意願和兩國根本利益，也符合世界各國更加緊密聯繫、休戚與共的大勢。當前，世界百年未有之大變局加速演進，考驗著國際社會能否作出正確選擇。中國將繼續走和平發展道路，通過進一步全面深化改革、推進中國式現代化，給變亂交織的世界注入穩定性、確定性，為各國共同發展創造更多機遇。中方願同挪方一道，推動中挪友好合作不斷發展。



習近平強調，回顧中挪關係70年歷程，友好和合作是主旋律。歷史經驗告訴我們，要保持兩國關係平穩健康發展，最重要的是堅持相互尊重、求同存異，包括尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切。中挪兩國經濟互補性強，各領域合作成果豐碩。雙方可以結合各自優勢，不斷擴大綠色環保、能源轉型、海事航運、農漁產品、電動汽車等領域務實合作，加強教育、科技、文化、旅遊、冬季運動等領域合作，密切人員往來特別是青年交流。中挪在維護世界和平和安全、應對氣候變化、保護生物多樣性等全球性挑戰方面有廣泛共識，中方願同挪方加強在聯合國等多邊平台溝通和協作，踐行真正的多邊主義，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。希望挪方為推動中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。



斯特勒轉達哈拉爾五世國王對習近平主席的親切問候，表示挪威是最早同新中國建交的北歐國家之一。挪中建交70年來，兩國關係發展良好，雙方以相互尊重的方式開展對話與合作。挪方尊重中國主權，堅持奉行一個中國政策，願繼續相互尊重彼此的核心利益和重大關切，相互學習，交流互鑒，互利共贏。中國發展充滿生機活力，有很多值得學習借鑒的成功經驗。挪方期待擴大對華合作，特別是在綠色發展、應對氣候變化、海事航運、農漁水產、新能源汽車、人工智能等領域。中國在解決當今世界面臨的許多全球性挑戰、應對事關國際和平和安全的重大國際問題上發揮著重要作用。挪威支持自由貿易，願同中方加強在二十國集團等多邊框架下的溝通與合作，支持歐中加強合作。

