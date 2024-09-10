中評社北京9月10日電／網評：台退役將領支持和平統一何錯之有？



來源：大公報 作者：朱穗怡



台灣退役少將臧幼俠上月赴香港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會，現場起立聆聽國歌，回台後竟然遭民進黨當局“政治追殺”，還被恐嚇要撤銷退休金。消息一出，輿論嘩然。



臧幼俠參加支持和平統一的活動，何錯之有？他希望兩岸和平，止戈為武，何罪之有？反倒是民進黨當局奉行“台獨”路線，破壞兩岸關係，導致台海局勢持續緊張，搞“倚美謀獨”、“以武拒統”，把台灣推向戰爭的邊緣，才是中華民族的罪人。



台灣方面對臧幼俠進行調查的所謂依據是島內“兩岸人民關係條例”2019年新修訂的條文：“退役將領參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害‘國家’尊嚴行為，得依情節停止領受5年之月退伍給與的50%至100%”。這項修法當時被稱為“吳斯懷條款”。據說曾任台灣地區陸軍司令的退役中將吳斯懷於2016年11月與31名台灣退役將領赴大陸參加“紀念孫中山先生誕辰150周年紀念活動”，並在現場齊唱國歌時站立致敬，竟被民進黨當局調查。然而，當時包括吳斯懷等台灣退役將領都是在法定3年的管制期之後才赴大陸參加活動，沒有違反當時的法規，但民進黨當局並沒有因此善罷甘休，在2019年修訂了“兩岸人民關係條例”，不僅維持台灣退役將領登陸的管制年限，還增加了“有妨害‘國家’尊嚴行為，得依情節停止領受5年之月退伍給與的50%至100%”的嚴苛條文。何謂“有妨害‘國家’尊嚴行為”？當然是民進黨當局說了算。如此民進黨當局便可以隨意挑刺，給台灣退役將領“扣紅帽子”、“定罪”。如今賴清德當局就根據這條條文來刁難臧幼俠，製造寒蟬效應，恐嚇參加兩岸交流和支持統一的台灣民眾。



然而，“違法”的絕不是臧幼俠，而是民進黨當局自己。現行“兩岸人民關係條例”第一條明載“國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特製定本條例。”第二條也指出“大陸地區：指台灣地區以外之領土。”由此可見，島內相關法規具有“一中”精神，承認“大陸地區和台灣地區屬於同一個國家”。既然如此，臧幼俠在香港參加支持和平統一的活動，合情合理合法，不應該受到懲罰。反而是民進黨自2016年5月在島內執政以來，不僅無力維護台海和平，還不斷渲染“備戰”氣氛，事實證明這只會激起台灣民眾的反感。難怪賴清德上台短短數月已流失200萬支持者。