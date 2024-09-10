中評社北京9月10日電／網評：從內地產業布局看，香港準備好了嗎？



來源：大公報 作者：沈可為



來產業由前沿技術的突破推動，對於推動經濟長期可持續發展，提高國家在全球產業鏈中的地位，具有重大的戰略意義。未來產業代表技術和產業發展的方向，具有巨大的拓延潛力。及早布局建設未來產業能夠為長期經濟發展注入新動能。從近期經驗可以看到，通過提前布局，數字經濟、新能源、新能源汽車產業已成為中國經濟增長的重要推動力。



政府工作報告指出，深化大數據、人工智能等研究應用，開展“人工智能＋”行動，打造具有國際競爭力的新產業群。今年1月，工業和信息化部會同科技部等六部門聯合公布《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，提出到2025年部分領域達到國際先進水平、產業規模穩步提升、初步形成我國實際的未來產業發展模式等目標。



步入2024年下半年，國家未來產業已取得一定的進展。政策體系持續完善：針對元宇宙、人形機器人等細分領域，有關部門陸續出台一系列政策文件。區域布局逐漸清晰：如上海設立張江、臨港和大零號灣三個未來產業先導區。核心技術不斷突破：新一代移動通訊、量子信息、人工智能、衛星互聯網等領域接連取得突破。



“建設科技強國與香港國際創科中心”座談會早前在香港科學園舉行。會上，中國科學院科技戰略咨詢研究院院長潘教峰表示，在百年未有之大變局下，科技競爭成為大國博弈的主要戰場，新產業革命也會深刻改變產業形態。潘教授總結道，新質生產力的落腳點是形成“三大業態”，包括傳統產業高端化、戰略性新興產業、未來產業，有機會在未來產業的發展上做出重要貢獻。香港科大校長葉玉如教授則表示，近一段時間來，國家對創科發展的重視，也為未來的創科發展指明方向。

