中評社北京9月10日電／網評：性侵醜聞暴露 羅冠聰“雙面人”本性



來源：大公報 作者：卓銘



美國港人組織“香港民主委員會”（HKDC）早前無預警發表聲明，表示要與潛逃英國的羅冠聰割席，一時間引來各種討論。據瞭解，事件幕後原因竟是由於羅冠聰涉嫌性侵其前女助理，HKDC憂心惹火上身，於是乾脆一刀兩斷。如果此事屬實，那羅冠聰多年來所謂“學生領袖”、“人權鬥士”的假面具可謂碎了一地。在其平日充當政治明星的道貌岸然背後，有誰能料到竟是一個拈花惹草、涉嫌侵犯女性的偽君子？



HKDC的聲明衹有寥寥數十字，用最簡單的語句傳達出跟羅冠聰割席的信息，甚至連基本原因都沒有解釋，仿佛生怕被什麼臟東西傳染般。而羅冠聰的回應也非常簡短，與以往凡事大張旗鼓截然不同。如此異常的互動。自然引來不少好奇的揣測。據稱，事件肇因疑是羅冠聰被揭發性侵前女助理。



這宗“性侵案”發生在2018年，即“香港眾志”運作時期，有指當年受害人加入“眾志”未幾，因為精通多國語言、就職傳媒行業，加上學歷高、容貌娟好，因此被視作“國際線黑馬”。



然而在一次外訪活動中，有指羅冠聰借醉性侵了受害人。隨後受害人向親友透露慘痛經歷，反被羅冠聰指責“想出名”、“博上位”，甚至直接在組織內封殺受害人。而更驚人的是，受害人還指出當年黃之鋒也有份進行性侵。有傳當時內部有人想介入調查，惟羅冠聰、黃之鋒的“政治光環”太大，為了“以大局為重”，事件最後竟不了了之。受害人事後則患上創傷後壓力綜合症，時常會不自主地極度緊張，渾身冒汗。



客觀而論，此事本是一面之詞，極其量只能稱作“懸案”。但如今HKDC反常割席，卻無形中為事件增添了幾分說服力。有報導指，HKDC對羅冠聰進行過內部調查，擔心被人拖累，於是毅然決定分道揚鑣。更關鍵的是，羅冠聰至今仍從未公開回應過性侵醜聞。

