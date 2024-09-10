中評社北京9月10日電／網評：美國打“恐嚇牌”是自暴其醜



來源：大公報 作者：陳凱文



繼2021年發出所謂的警示之後，美國國務院、財政部、商務部、農業部及國土安全部日前又再向美國公民和商界發出“更新版警告”，恐嚇在香港從事商業活動和旅遊時可能面臨人身安全和法律風險。該文件宣稱香港3月制定的《維護國家安全條例》，涉及“與外部勢力勾結”、洩露國家秘密及間諜活動的條文廣泛而模糊，又宣稱一般機構對政府政策或當地客戶進行盡職調查，跟本港及他國政府官員、記者或非政府組織聯繫，也有機會觸犯法例。此外又稱港商可能會因為協助美國制裁的國家或個人、協助恐怖組織偷運貨物，以及偷運芬太尼而觸犯法例。



誠如之前的文章所言，美國利用這樣的所謂警告，“唱衰”香港的經濟環境，根本是“項莊舞劍，意在沛公”，其真實目的是在“以港遏華”，意圖遏制我國的綜合國力提升。畢竟世界現正處於百年未有之大變局，美國為保其單邊霸權，正在不斷調整對華策略，特別是中央制定香港國安法，令亂港勢力在2019年策動的“港版顔色革命”流產後，境外勢力無法再像過去一樣，試圖利用其傀儡奪取香港實質治權，於是改變策略。他們先是意圖以制裁香港公職人員的方式，向特區政府施壓，發現結果不奏效之後，便改打“經濟牌”，恐嚇外企可能會誤墮法網，以此阻撓對方到香港投資，甚至是呼籲外企撤資。



故意抹黑香港恐嚇外企



正因如此，任何不帶政治偏見的人，都會發現美國的所謂警告，根本是故意誤導。先說洩露國家秘密，國安條例對此有著清晰的法律定義，分別為：（a）關乎中國或特區事務的重大決策中的秘密；（b）關乎中國國防建設或中國武裝力量的秘密；（c）關乎中國外交或外事活動的秘密、關乎特區對外事務的秘密，或中國或特區對外承擔保密義務的秘密；（d）關乎中國或特區經濟或社會發展的秘密；（e）關乎中國或特區科技發展或科學技術的秘密；（f）關乎維護國家安全或特區安全或偵查罪行的活動的秘密，（g）關乎中央與特區之間的關係的秘密。

