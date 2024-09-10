中評社北京9月10日電／網評：內地放寬外資准入 香港的機遇和責任



來源：大公報 作者：陳成爐



國家發展改革委、商務部日前發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》，自今年11月1日起施行。其中，製造業領域外資准入限制措施實現“清零”。同日，國家衛計委、商務部等部門宣布在包括廣州、深圳在內的內地多個省市擴大試點，開放境外投資者獨資成立民營醫院。



放寬外資准入，是中國建設更高水平開放型經濟體制的重要舉措，體現了中國堅定不移進一步深化改革的意志決心和自信；放寬外資准入，將為外資創造更廣闊的、甚至是全新的市場空間，向世界分享中國的發展機遇；對香港而言，內地放寬外資准入，既是一個重大歷史機遇，也是在國家發展關鍵時期的重大歷史責任。



中國的改革開放一直在路上，放寬外資准入也始終是進行時。早在上月中旬，商務部相關負責人就曾表示，將推出一系列鼓勵外商投資舉措，完善高水平對外開放體制機制。除了在全國範圍內實現製造業領域限制措施“清零”外，還將推動在電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。推動開展服務業擴大開放的試點示範。同時，還將修訂和發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者戰略投資上市公司的限制，拓寬外商投資的渠道，引導更多的優質外資進入資本市場長期投資。



外資看好在華投資前景



改革開放以來，中國一直是外資的投資熱土。截至2023年底，外商在華設立企業117.9萬家，累計投資額28.4萬億元人民幣。外資成為中國經濟的重要組成和參與中國式現代化的重要力量。今年1至7月，內地新設立外商投資企業近3.2萬家，同比增長11.4%，延續了2023年以來新設外資企業較快增長的趨勢。外國投資者仍然看好長期在華投資前景。

