兩岸媒體人參觀成都世園會　賞全球園藝之美

兩岸媒體人參觀成都世園會（中評社 段曉魯攝） 中評社成都9月13日電（記者 段曉魯）日前，兩岸媒體人參觀成都世界園藝博覽會，欣賞來自全球各地不同的花園藝術。



中評社記者看到，園區面積廣闊，內部分為世界各地不同地方的小展館，香港以及澳門展館，設有獅子山、大三巴等建築，獅子山是用特殊竹鋼搭建而成，在陽光的照射下散發出黃色金光，晚上亦會亮燈，這成為了香港展館的代表元素。而在天府人居展區，採用四川特色川竹為林盤基底，使用竹元素製作竹構平台，營造川蜀氛圍花園。設計特色竹編橋，巧妙採用傳統竹編工藝，將竹編輕盈的形態和竹篾靈動的線條融入步行橋的形態設計中，呈現出具有鮮明地方特色和東方美學價值的竹藝景觀。



在中華園藝展區，台灣蘭花育種者協會展園薈萃了腋唇蘭、棒葉指甲蘭、無葉蜘蛛蘭等諸多珍稀蘭花品種，多數由協會會員從台灣帶來。展園以航海為主題，幾艘小船上種植著蘭花，下面是綠油油的花草象徵著大海，船身印由黑、白、紅的傳統圖騰，船頭以及船尾高高翹起，引人注目。



園區中的每一個展區都體現了地方特色，完美的將“園”和“城“進行銜接，以園藝促進城市推廣。園區中亦設有美食區，可以在這裡品嚐到來自世界各地的美食。此外，為了合理利用空間，園區裡不定時的會舉辦演唱會、運動教育講座等，成為文化教育的傳承地。總體的園藝博覽會貫穿著綠色為主基調，依托自然的山水資源、豐富的地形地貌，給到訪者展示園藝之美。



據瞭解，2024年成都世界園藝博覽會是經國際園藝生產者協會批准，由國家林業和草原局、中國花卉協會主辦，四川省人民政府、成都市人民政府承辦的世界性園藝展會，是繼成都大運會後的又一重大國際性盛會，是向全球展示美麗中國新畫卷、公園城市新成就的重要契機。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。

