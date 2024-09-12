台商答中評：四川助台青創業者找到合適項目

成都蓋德健康資訊有限公司總經理傅冠雲（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月12日電（記者 段曉魯）9月6日下午，兩岸媒體人參觀成都海峽兩岸新經濟創業園，瞭解當地政府如何幫助在地台企紓困解難。成都蓋德健康資訊有限公司總經理傅冠雲接受中評社採訪表示，創業初一度想要放棄，但四川省對台灣青年創業的支持力度非常大，尤其兩岸創業園區給予其很大支持，幫助其成功找到合適的創業項目。



傅冠雲表示，他曾在上海一家醫療機構工作，2020年來到成都發展。他發現，四川省對台灣青年創業的支持力度非常大，這邊的相關工作人員會向台灣創業人詳細講解惠台政策，然後根據個人需求進行分析，幫助創業者們找到合適的創業項目。他們的公司一開始是做穿戴裝置，比如電子手環，後來主要發展老年電子手環。四川老年人很多，市場很大，所以之後又開發了多款老年人的裝置，比如老人鐘、老人手錶等。



傅冠雲亦表示，創業初一度想要放棄，但兩岸創業園區給予其很大的支持，只要有困難都可以提出。現在自己擔任成都養老協會委員，未來想協助當地有關養老的活動，來回饋整個社會。他說，台灣養老比較著重老年人交友、研學、個人健康管理等，未來會邀請一些台灣的養老機構代表來到四川交流，兩岸一起學習研究、取長補短。同時，他也認為，成渝地區雙城經濟圈的建設速度很快，相關配套措施也非常完善，自己未來會跟重慶的公司開展合作交流，把公司的業務也逐步拓展出去。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。







