兩岸記者在綿陽體驗機器人“百般武藝”

機器人產業技術研究院（中評社 段曉魯攝） 中評社香港9月21日電（記者 段曉魯）綿陽科技城新區機器人智能智造“新賽道”，探索“五個一”模式，打造以機器人為核心的全產業鏈生態集群，搶佔西南機器人創新產業高地。日前，兩岸媒體人到訪綿陽綿陽科技新區，參觀瞭解綿陽市機器人發展情況。



“五個一”模式即是“一隻領軍團隊、一個研究院所、一個實訓基地、一隻產業基金、一個產業園區”。產業園位於科技城創新基地，主要包含“一館一院”，機器人創新館以機器人為主題，集展、學、研、遊等多重功能於一體，是新區集中展示機器人產業創新優勢的重要平台、招商引資的重要窗口。



綿陽科技新區展廳擺放著最新研發的機器人產品，有機器人咖啡師、機器人導覽員、小形兒童機器車等。現場機器人還展示了打太極、跳健身操、咖啡拉花等，吸引兩岸媒體人紛紛打卡留念。最引人注目的是展廳里的機器人清潔員，它不僅可以為地面消毒清潔，還可以完成複雜的手臂以及跳躍動作。此外，機器人也可以完成配送的任務，利用自身系統的AI識別功能，對地形進行準確判斷，完成配送。另外，這些機器人運用可以進一步的拓展，比如在戰場上充當補給員、配送危險物品，甚至是照顧老人小孩等。“衹有你想得出的，沒有它做不到的”，台灣導報記者蔡淑娟告訴中評社記者。



據瞭解，機器人產業技術研究院重點聚焦機器人產業科技創新、成果轉化、人才培養、學術交流與合作，開展產業前沿技術研究和“卡脖子”難題公關工作。



目前綿陽科技新區已引育機器人及產業鏈關聯企業47家。2023年8月，第二十五屆中國機器人及人工智能大賽專項賽在科技新區成功舉辦，來自清華大學等120餘所高校的近300隻隊伍參賽，展示了在自動駕駛、機器人、人工智能等領域的前沿技術和創新應用。



9月3日，“改革發展看四川”2024兩岸媒體天府行聯合採訪活動在四川省廣安市啟動。活動為期一周，邀請兩岸及香港20多家媒體30多名記者、自媒體人參加，前往四川廣安、成都、德陽、綿陽等地20多個點位採訪拍攝，實地瞭解中國改革開放和現代化建設四川篇章成就，探尋成渝地區雙城經濟圈發展機遇，感受四川人民安逸生活，見證台胞台青在川融合發展成效。



