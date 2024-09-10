中評社北京9月10日電／網評：中非構建命運共同體推動世界和平發展



來源：大公報 作者：靖偉



2024年中非合作論壇北京峰會日前舉行，今年峰會的主題是“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”。中非合作論壇機制成立於2000年，24年以來，中非合作的領域越來越寬廣，特別是中國提出“一帶一路”倡議以來，中非在發展振興、逐夢現代化的道路上攜手前行，依托中非合作論壇這一平台，通過攜手建起的一條條公路、鐵路，一座座學校、醫院，一片片工業園區、經濟特區，不僅改變了無數人的生活與命運，而且共築中非命運共同體的“金字招牌”。



共享現代化發展紅利



正如國家主席習近平在歡迎宴會祝酒辭指出，無論過去還是現在，中非都是構建命運共同體的先行者，未來也必將攜手走在現代化進程的前列。



的確，中非命運共同體不僅是全球南方國家合作共贏雙邊奔赴的樣本，也是構建人類命運共同體的光輝典範。



有分析認為，本屆論壇峰會也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。此中釋放出多維信號：一是在全球地緣政治形勢紛亂、全球經濟前景不明、美西方對華“脫鈎斷鏈”“去風險”的形勢下，中國舉辦近年來規模最大的論壇峰會，凸顯中國全球影響力；二是51位非洲國家元首、政府首腦和2位總統代表，非盟委員會主席和聯合國秘書長參加論壇峰會，意味著非洲國家對論壇峰會的重視，認可中非攜手推進現代化的成果，也對共築高水平中非命運共同體充滿信心；三是除了參加峰會的嘉賓，還有3000多名新聞記者與會，凸顯“中非時間”成為全球焦點，中國主場外交成為年度世界大事件。

