韓國中小學教師離職增多引擔憂

2021年9月1日，韓國釜山一所小學迎來開學第一天。（圖源：央視新聞） 中評社北京9月10日電／據央視新聞報導，《韓國時報》當地時間9月8日報導，韓國國會教育委員會近期一份報告顯示，過去5年間，韓國逾3.2萬名公立中小學教師未達到退休年齡就離職，離職人數呈現增長勢頭。



這份報告援引的韓國教育部數據顯示，2019年韓國有5937名公立中小學教師在退休年齡前離職。2023年，這一數字增至7404人。



這些教師離職分“自願辭職”和“榮譽退休”兩種情況，後者指教齡20年以上者提前退休的情況。近年來，這兩類離職教師人數均有所增加。2023年，“自願辭職”者924人，“榮譽退休”者6480人。今年3月至8月，離職教師達到3367人，其中753人為“自願辭職”。



報告作者擔心，照此趨勢，“自願辭職”的教師數量會進一步攀升，尤其近年來，越來越多教齡不足10年的年輕教師選擇離職。韓國教育部數據顯示，去年3月至今年2月，576名教齡不足10年的教師辭職，多於2020年的448人。



專家認為，教師離職率上升有多方面原因，比如社會對教師職業的尊重程度下降、學生難以管理以及教師工資待遇偏低等。



報告撰寫者、小學教師出身的韓國執政黨國民力量黨議員鄭成國說：“政府必須立即採取有效行動，應對學生管理、教師地位和待遇等方面的挑戰，留住優秀的教育工作者。”