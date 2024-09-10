富權：以“司法政治化”對抗“政治司法化”？

中評社香港9月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：柯文哲要以“司法政治化”對抗“政治司法化”？以下為文章內容。



在台北地方法院羈押庭裁定柯文哲羈押禁見時，是給予柯文哲司法救濟權，宣布柯文哲可以上訴的。而在昨日柯文哲委任的辯護律師群得以與柯文哲見面，並建議柯文哲享用這項司法權利，進行上訴時，柯文哲卻表態放棄上訴，並聲稱“不願讓法院為難”，還要求檢察官在其被羈押的兩個月期間內，窮盡一切調查義務，其本人亦會盡力配合調查。



柯文哲委任的辯護律師鄭深元、陸正義、蕭奕弘，是台灣地區刑事律師界的“頂級人馬”，都具有司法官尤其是檢察官的資歷經驗，尤其是其中的鄭深元，過去曾是特偵組檢察官，曾偵辦過民進黨“立委”柯建銘關說案，於二零一四年轉任律師後，曾經替名導鈕承澤的性侵案辯護。他們從檢察官的專業角度，察覺法官的裁決會有司法瑕疵，如果上訴將會有勝訴可能，亦即可以被釋放離開土城看守所。因而他們是強烈主張柯文哲上訴的，而且在得知柯文哲放棄上訴後，在離開土城看守所時，是一臉無奈。但既然自己的委託人作出了與司法專業不契合的決定，他們也就只能是尊重及接受柯文哲的決定。



由此，可以看出，柯文哲的決定，並非是從司法技術角度出發，而是一個政治決定，就是要將其司法案件政治化，將自己的被偵查及羈押形塑為“政治迫害”，凸顯檢方是“政治辦案”。一方面是要引導社會輿論的關注方向，從對自己的多項疑案議案進行質疑，引導轉為對民進黨當局濫用司法工具的批評；另一方面是要籍此煽動支持者尤其是“小草”們，將他們的詛喪心情轉為憤怒，化悲憤為力量，“莫喪了志氣，莫散了團體”。



其實，柯文哲採取此策略，早已有端倪。柯文哲的妹妹柯美蘭，在柯文哲第一次被裁決羈押禁見時，就將他封為“民主烈士”；而民眾黨“立委”吳春成，也透露柯文哲曾經表示自己要做台灣的曼德拉。——南非國父曼德拉，為了推翻種族隔離政策，被關了二十七年，最終獲得政治大翻身。柯文哲倘也能建立起這樣崇高的政治形象，就可以在一定程度上抵消其司法弊案。

