日本自民黨總裁選舉　小泉進次郎民調領先

中評社北京9月10日電／據大公報報導，據共同社報導，日本自民黨總裁（即黨魁）競爭激烈，經濟安全保障擔當大臣高市早苗9日正式宣布參選，成為第七位正式參選者，也是首位女性候選人。日媒最新民調顯示，在已宣布參選或可能參選的12人中，前首相小泉純一郎之子、前環境大臣小泉進次郎支持率最高，達到28.5%。



日本新聞網公布的最新民調顯示，在將於本月舉行的自民黨總裁選舉中，小泉進次郎呼聲最高，支持率達28.5%；前防衛大臣石破茂以23.1%的支持率排名第二；高市早苗支持率為9.2%；數字大臣河野太郎6.4%；外務大臣上川陽子6.1%。8日，日本前首相菅義偉發表街頭演講，為小泉進次郎背書。自民黨總裁選舉預計將於12日發布公告，27日正式舉行。由於自民黨在國會掌握多數席位，新任黨總裁也將成為新任首相。



據共同社報導，已宣布參選的候選人們8日四處奔走拉票。石破茂來到東京都葛飾區的柴又帝釋天商店街，身穿電影《寅次郎的故事》中主角寅次郎的服裝發表街頭演說。他提到自民黨派系收受回扣醜聞，並承諾將恢復民眾對政治的信任，建設一個“守規矩”的自民黨。



小泉進次郎在橫濱市發表演說，承諾將打造日本新產業。河野太郎在北海道新十津川町考察智能農場。此外，日本前官房長官加藤勝信將於10日上午召開記者會，正式宣布參選。