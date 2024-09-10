“摩羯”重創越南北部　橋梁坍塌多地停電

左圖：台風“摩羯”重創越南廣寧省下龍市，建築物嚴重受損。（圖源：法新社）右圖：越南海防市Trang Due工業區的韓國LG電子廠房倒塌。（圖源：路透社） 中評社北京9月10日電／據大公報報導，今年第11號台風“摩羯”7日在越南北部登陸，帶來狂風暴雨，多地出現洪水和山泥傾瀉。越南農業與農村發展部通報說，“摩羯”是近30年來越南遭遇的最強風暴。截至當地時間9日下午，台風“摩羯”已造成64人死亡，至少300人受傷，71人失蹤。“摩羯”還對越南基建設施造成破壞，北部一座大橋坍塌，數百萬人遭遇停電，工業中心海防市受到重創。



“摩羯”7日在越南北部廣寧省與海防市登陸，帶來狂風暴雨，風速高達149公里／小時，對當地造成大面積破壞。截至當地時間9日下午，“摩羯”已造成越南64人死亡，其中49人死於洪水和山泥傾瀉，還有至少300人受傷，71人失蹤。



隨著“摩羯”向西移動，越南氣象部門8日表示，“摩羯”已減弱為熱帶低氣壓，但北部山區仍受暴雨和嚴重洪水影響，暴雨警告將持續至9月11日。



民眾外出如同參加障礙賽



“摩羯”已經影響越南26個省市，北部多個地區發生洪澇及山泥傾瀉災害。越南北部高平省一輛載有20人的客車9日上午遇上山泥傾瀉，整輛車瞬間被推下山坡，最後被捲入洪水中。目前救援人員仍在進行搜救，但由於土石堆積，搜救面臨極大困難。在廣寧省、海陽省、海防市、河內市等地，許多樹木被強風吹倒，路上到處都是被連根拔起或折斷樹木以及建築殘骸。



據統計，僅河內市就有近2.5萬棵樹木被風吹倒，需要花費至少一周的時間才能將所有倒下的樹木清理並復原。此外，由於道路上的積水、樹枝、殘骸等未能及時清理乾淨，周一上班時間，河內市各個路段在高峰時期都出現大塞車，路人還得不斷閃避倒下的樹木，有人形容，上班外出如同參加障礙賽。



除了洪水和山泥傾瀉，當地基建設施也因台風受損。當地時間9日上午10時左右，越南北部富壽省橫跨沱江的“峰州大橋”（Phong Chau Bridge）突然坍塌，兩端鋼拱掉入水中，並造成橋上10輛汽車和2輛摩托車墜入河中。“峰州大橋”長約3.8萬米，於1995年開工，1996年投入使用。

