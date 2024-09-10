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歌賦街火災1死3傷
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2024-09-10 14:35:10
中評社北京9月10日電／據大公報報導，上環昨晚發生奪命火警。昨晚10時21分，歌賦街7至9號順景樓有低層單位突然起火並冒出濃煙。警方接多人報案後，消防迅速趕抵，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救；據悉，1名女子救出時已當場身亡，另有3人受傷，傷者全部清醒被送往瑪麗醫院治理。警方正調查起火原因。
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