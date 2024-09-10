京滬廣深等九試點　准外商設獨資醫院

內地放寬外資進入醫療市場，准許外商開設獨資醫院，滿足民眾需求。圖為南方醫科大學深圳口腔醫院（坪山）。 中評社香港9月10日電／內地放寬外資進入內地醫療體系市場，擬允許在北京、上海、深圳等九個試點設立外商獨資醫院，同時批准外資在指定自由貿易試驗區，從事用於產品註冊上市和生產的生物技術研究。



大公報報導，有本港醫學界和私營醫療集團認為，新政策有助內地醫療發展，滿足民眾醫療健康需求，通過競爭有助進一步提升行業服務質素。有本港私家醫院分享經驗認為，香港在推動國家醫療發展中，除了“走進去”，亦可以幫助內地醫院與國際接軌。



商務部、國家衞健委、國家藥監局發布關於醫療領域的通知，准許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南省九個試點設立外商獨資醫院，但不包括中醫類、併購公立醫院。



通知自印發日起，同時允許外商投資企業在北京、上海、廣東自由貿易試驗區和海南自由貿易港，從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和應用，用於產品註冊上市和生產，所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在全國範圍使用。



根據商務部等三部門的通知，新政策為“促進中國醫療相關領域高質量發展，更好滿足人民群眾醫療健康需求”，具體條件、要求和程序等將另行公布，但要求相關部門加強政策宣傳，主動接觸有意願的外商投資企業。



港區全國人大代表、立法會議員林順潮回覆《大公報》查詢時表示，有關工作可讓更多高質素的外資醫院進入國家，加速國家醫療界的進步，並讓國家醫療服務加快與國際接軌。他又提到，幹細胞研究是未來的前端，可為醫療界帶來新的突破，未來無論國家還是香港都要推動更多幹細胞治療疾病的臨床研究，響應三中全會的銳意改革精神，為健康中國、健康香港貢獻自身力量。



醫療衞生界立法會議員林哲玄向《大公報》表示，新政策可吸引海外醫療企業到內地設立高端級別的獨資醫院，病人可利用“自己資源”要求接受電腦掃描等額外檢查，或另類手術方式，使用先進微創或醫療輔助機械人等。至於人手問題，他認為現時有香港醫生到內地執業，也有海外醫生到香港執業，是多向性的發展。

