中企服務進社區　助力完善地區治理

中評社北京9月10日電／據大公報報導，為進一步促進香港中資企業與九龍區在民生服務方面的交流與融合，提升地區治理效能，香港中國企業協會和九龍社團聯會主辦、民政及青年事務局協辦的“中企服務進社區，地區治理‘深’合作”分享會於2024年9月5日假中國人壽中心成功舉辦。



民政及青年事務局局長麥美娟在分享會上表示，政府的工作離不開愛國愛港社團組織、工商團體、商界企業以及地區熱心人士的積極響應，無論是推廣完善地區治理方案、營運關愛隊、青年宿舍、舉辦大型活動等，都充分展現了政、商、民三方的協助力量。她特別提到，關愛隊是完善地區治理的重要環節，成立關愛隊的過程中離不開慷慨解囊的善心人，也有為民服務的熱心人，更有出錢又出力的好心人，關愛隊成立以來群策群力，幫助了不少有需要的居民，切實助力政府完善地區治理的工作。



展望未來，她希望社會各界能夠緊密結合，以“積極進取、務實擔當”的精神，積極識變、應變、求變，以進一步改革為己任，在地區治理上做出貢獻，一起建設更美好的社區。



香港中國企業協會副會長劉月進表示，中企協團結駐港中資企業，不僅支持特區政府良政善治，也在社會公共事務上展現中資企業的擔當作為。1995年組建的香港中國企業協會義工團，目前義工人數數萬人，積極參與義工服務熱心服務社會；其中所開展的“中企服務進社區”系列活動，惠及全港多區基層市民，廣受歡迎。未來亦會加強與九龍區愛國愛港團體和地區代表人士的交流合作，繼續推動新階段“中企服務進社區”品牌活動及九龍地區治理水準不斷創新，共同探索深度合作與發展的新方向。



全國政協常委、九龍社團聯會會長王惠貞表示，九龍社團聯會長期以來與民政及青年事務局緊密合作，在中企協及中資企業的大力支持下，成功推出了多項民生、文化及針對青年的服務項目。其中“青年躍動.香港青年內地實習計劃”自2013年起獲得中企協鼎力支持，推行十年已為超過3，000名大學生成功配對700餘個高質量、多樣化的實習崗位。九龍社團聯會期待在地區治理的新格局下，能與民政及青年事務局、中企協和各中資企業加深合作，在地區服務上不斷創新，合力構建以“服務”為中心的多元治理模式。



社區客廳及換LED燈泡惠市民



會上，華潤（集團）有限公司、香港中旅（集團）有限公司及中國海外集團有限公司的代表介紹了各自地區服務的工作經驗。

