快評：美眾院所謂“嚇阻法”　嚇阻不了中國

中評社快評／美國聯邦眾議院9日通過所謂“台灣衝突嚇阻法案”，該法案主要為通過經濟手段削弱中國大陸高層官員對攻擊台灣行動的支持。該法案是美國國會將速審的一系列旨在對抗中國的法案中較受關注的一個。



美國大選在即，眾院只剩三周工作時間。本周，剛復會的聯邦眾議院安排了密集的涉華議程，至少有包括《台灣衝突嚇阻法案》在內共25項直接或間接與中國有關的法案排期討論和表決，這一周因此被稱為“中國周”，也可說是“反華周”。



從該批法案內容來看，涉及議題從對抗中國科技、政治和經濟的影響到支持美國在印度洋－太平洋地區的盟友。此外，還有兩項分別涉及香港和台灣的法案——《香港經貿辦認證法案》和《台灣衝突阻遏法案》。



必須指出，《台灣衝突嚇阻法案》是美國粗暴干涉中國內政的又一惡法。中國有專家認為該法案可視為美國在制度上預料和構想台灣衝突場景及美國的介入條件和方式，具有“戰爭動員法”的性質和危害性。也有人認為該法案沒有提到對台灣有任何實質支援幫助，衹有美國可以乘機搶了中國高官的錢財據為己有而已。



近年美國國會不斷通過各種法案試圖打擊、遏阻中國，態度和立場越來越粗暴、惡劣，但嚇阻不了中國，只能更激發中國人的憤慨及鬥志，剛通過的《台灣衝突嚇阻法案》也一樣。中國政府一再強調，台灣問題事關中國核心利益，不容妥協退讓，任何威脅都動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心。