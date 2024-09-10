旺角新盤獲大手客掃10伙　涉4300萬

旺角Larchwood昨日錄得大手客連購10伙收租，圖為該盤C室示範單位。 中評社香港9月10日電／市場憧憬美國開啟減息周期，買家紛紛搶閘入市，宏安地產旺角Larchwood獲大手客連購10伙，涉資逾4300萬元，是項目開放現樓後單一買家最大成交金額。



大公報報導，宏安地產執行董事程德韻表示，憧憬環球進入減息周期，買家把握機會入市，已屆現樓的Larchwood昨日錄得投資者大手連購10伙，成交金額逾4300萬元，本月首8天已錄18宗成交，吸金逾7600萬元。宏安地產營業及市務助理總經理陳永盟補充，大手客購入的10伙開放式戶，分別為7伙C室、1伙E室及2伙G室，實用面積202至206方呎，打算作長線投資用途。



嘉里建設九龍半山緹外再沽1伙，為3座地下B室連裝修花園大宅及車位，實用4431方呎，成交價2.085億元，實呎47055元，項目累售24伙，總成交額逾81億元，平均實呎6.2萬元。



啟德海灣再沽5伙，項目新增優惠後累售24伙。綜合市場資訊，過去周末一手成交約52宗，按周增加58%。



二手方面，九龍灣得寶花園呎價失守1萬元，料為8年來首次，成交為G座低層5室2房戶，實用面積382方呎，作價365萬元，實用呎價僅9555元，重返2013年價位，原業主1997年以250萬元購入，賬賺115萬元。



減息預期升溫，用家入市步伐加快。中原高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園A座高層8室2房戶，實用面積418方呎，換樓客特提早8小時趕到業主家中傾價及簽約，並以508萬元購入，較同類高位造價低29%，原業主2021年以682萬元入市，賬蝕174萬元或25.5%。



屯門珀御3年貶值37%



美聯高級分區營業經理鍾家豪表示，荃灣中心安慶樓高層A室，實用324方呎，獲區內租客以298萬元搶入，原業主7年賬蝕80萬元或21%。祥益地產高級分行經理黃文樂透露，屯門珀御低層H室，實用面積362方呎，剛售355萬元，單位3年貶值約37%，蝕幅為屋苑歷來最大宗。