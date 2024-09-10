工程師學會就施政報告提七範疇27建議

香港工程師學會就2024施政報告提出多項建議。（圖源：大公報） 中評社北京9月10日電／據大公報報導，香港工程師學會就新一份施政報告提出多項建議，包括在基建及樓宇的設計、建造及維護等應用創新科技；檢視賣地條款，減少要求小型項目提供公營設施；利用私人市場釋放生產力，大力發展基建、土地和公營房屋，調節經濟同時增加就業等。新上任的會長馬紹祥表示，香港工程界要發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，協助內地工程師和企業“引進來、走出去”。



香港工程師學會今年6月領導層換屆，由發展局前局長馬紹祥出任第50屆會長。工程師學會昨日舉行傳媒茶敘，介紹學會年度主題，並就下月公布的施政報告提出27項建議，涵蓋創新科技及新型工業化、精簡發展程序、人才培育、土地及房屋供應等7個範疇。



學會建議政府向聘用專業工程師進行研發、生產等程序並申請政府資助的企業給予稅務方面的額外優惠，並進一步應用創新科技於基建及樓宇的設計、建造及維護，例如機電裝備合成法、建築模擬信息及組裝合成建築法等，並為組裝合成技術制訂指引。



建議政府加大基建 增就業機會



學會亦建議政府精簡發展程序，設立一站式平台容許項目業主在統一中央窗口提交申請及所需文件，並同步推進申請文件及審批電子化；在教育方面盡快檢視和修訂大學工程學科入學要求和中學課程等；政府亦應優先開展交椅洲人工島工程，確保土地供應。