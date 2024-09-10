設立㓥房管理制度　制定改善時間表

中評社北京9月10日電／據大公報報導，行政長官預告會在新一份施政報告交代解決㓥房問題的整全做法，工聯會早前曾向政府提交㓥房管理制度倡議書。工聯會會長吳秋北指出，取締劣質㓥房需有序推進，善用簡約公屋及過渡性房屋做好安置。他又認為，政府建屋審批程序可以進一步拆墻鬆綁，長遠要制定每年土地開發指標，建立土地儲備。



本港現時有近11萬個㓥房，部分居住環境惡劣，甚至有安全隱患，吳秋北表示，取締㓥房不能“一刀切”消滅整個私人市場，政府應制定改善㓥房環境時間表，有序推進，“最基本要有最低標準，包括設定最低面積，符合安全、衛生、消防等要求，然後給予時間去改善、登記。”



工聯會倡議的㓥房管理制度，提出兒童優先、精準扶貧、雙重保障、主動介入、穩步推進五大原則，包括以“狹小㓥房”為重點跟進對象，訂立法定的住戶基本資料登記要求，由業主負責提交；有兒童、長者、殘疾人士成員的㓥房戶將開設檔案由服務機構跟進。吳秋北認為，隨著簡約公屋陸續有單位供應，加上過渡性房屋，一定程度幫助到㓥房居民改善居住環境，取締㓥房方案亦可以善用有關單位，做好受影響居民安置。



定開發指標 建土地儲備



政府已找到足夠土地興建未來十年所需的公營房屋，但最新公屋輪候時間仍維持在5.5年高位，吳秋北認為，政府仍需加大力度“提速”，“相若規模的公營房屋，內地在疫情期間都可以兩、三年搞掂，點解香港唔得呢？建屋程序、審批等，係咪可以改善呢？我們仍有空間可以進一步拆墻鬆綁”。



吳秋北又提到，香港缺少土地儲備，需要發展用地時，非常被動，供應亦往往出現滯後，情況不理想，長遠應制定每年土地開發指標，建立土地儲備，“香港已發展用地占整體用地非常少，住宅用地只占7%，那麼多未開發用地，例如郊野公園，是否不能動呢？發展需要改革，會面對很多困難，但必須要做。”