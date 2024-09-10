施政拿出果敢魄力　激發勞動新質生產力

中評社北京9月10日電／據大公報報導，行政長官將於下月發表新一份施政報告，工聯會早前會晤行政長官，在勞工、經濟發展、社會民生、大灣區城市互聯互通、青年等六大範疇提出建議。工聯會會長吳秋北接受《大公報》專訪時指出，“激發勞動新質生產力，推動經濟高質量發展”是未來施政要旨，工聯會期待新一份施政報告，採取更果斷、更務實的措施，拚經濟、惠民生，切實為市民謀求幸福。＼大公報記者 曾敏捷



“點樣可以令大家覺得施政惠民？我相信可以從貼身的民生改善做起，令市民親身感受到，有獲得感。”工聯會會長吳秋北表示，在“由治及興”的新發展階段，市民殷切期待特區政府拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，切實排解民生憂難，包括解決基層住屋問題、發展經濟保障打工仔收入等（見另稿）。



擴托管服務名額 助女性重投職場



吳秋北認為，香港需要發展新質生產力，當中勞動力不可或缺，除了提升勞動者技能，更要激發勞動者的勞動熱情。吳秋北引述統計處數字，提到本港女性勞動人口參與率僅為47.7%，遠低於男性相應數字。他認為，政府應帶頭推動家庭友善政策，提高女性勞動人口參與率，建議擴大公共幼兒讬育及課後托管服務試行計劃名額，讓家長能夠更方便安排孩子的照顧，釋放更多婦女勞動力重投勞動市場；他亦建議再就業培訓課程可以適度調整門檻，方便部分因照顧家庭離開職場一段時間的婦女，可以透過再就業培訓，重投職場。



為紓緩技術行業的人手短缺壓力，去年施政報告提出“職專畢業生留港計劃”，2024／25學年起入學的指定全日制高級文憑課程外地學生，畢業後可留港一年，尋找專業相關工作。吳秋北表示，據其瞭解，計劃未用盡名額，認為若能調整入學門檻“鬆少少”，有助增加計劃吸引力。



立法會於5月通過了《設立香港勞動模範評選機制》的議員議案，吳秋北認為，落實本地模範職工評選機制，有助弘揚勞動精神，彰顯勞動價值，提升社會整體對勞動者的尊重和重視，在全社會建立正確的勞動價值觀。



工聯會建議設立的模範職工評選機制應是一個高規格的評選機制，由工會、政府、商界三方一起推廣，以形成社會最大的共識；令評選結果有廣泛的認受性，鼓勵廣大雇員工友積極向上、精益求精、力求創新，激發勞動熱情，提高行業水平及勞工生產力，最終提升香港整體競爭力，使更多人投入到建設美好香港、美好祖國的行列。

