國新辦發布會：醫保局談推動醫保高質量發展

發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月11日電（記者 海涵）國務院新聞辦9月10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家醫療保障局有關負責人就有關情況予以介紹並回答記者提問。



加強醫保制度頂層設計 持續提高人民群眾獲得感



國家醫療保障局局長章軻表示，國家醫保局堅決貫徹落實黨中央重大決策部署，大力弘揚三明醫改經驗，加強醫保制度頂層設計，促進醫療、醫保、醫藥協同發展和治理，實現了醫保覆蓋面從小到大、保障水平從低到高、管理服務從有到優的轉變，持續提高人民群眾獲得感。



“我們堅持制度建設，規範完善醫保體系。”章軻表示，建立健全基本醫療保險、大病保險、醫療救助三重梯次減負的基本醫療保障制度，制定醫保待遇清單，統一全國醫保藥品目錄，推動全國範圍內醫保制度、政策和保障範圍規範統一。穩步提高醫保的籌資水平，健全參保長效機制，基本醫保年度參保率穩定在95%左右，基金收支規模穩固。堅持盡力而為、量力而行，科學確定保障範圍和標準，職工醫保、居民醫保政策範圍內住院費用報銷比例分別穩定在80%和70%左右。



“我們堅持人民至上，提升保障內涵質量。”章軻表示鞏固提升住院保障水平，開展門診慢特病保障，全面建立職工醫保普通門診統籌和城鄉居民高血壓、糖尿病門診用藥保障機制。整合城鄉居民基本醫療保險制度，合併實施職工醫保和生育保險，增強統籌基金共濟能力，提高參保群眾待遇保障水平。加快健全重特大疾病醫療保險和救助制度，建立防範化解因病返貧致貧風險長效機制。積極應對人口老齡化，穩步推進長期護理保險制度試點，已經覆蓋49個城市、1.8億人。落實積極生育支持措施，已有20個省份和新疆生產建設兵團將試管嬰兒等輔助生殖技術項目納入醫保支付範圍。

