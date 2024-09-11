李滔：打造15分鐘醫保服務圈方便群眾就近辦

國家醫療保障局副局長李滔（中評社 海涵攝） 中評社北京9月11日電（記者 海涵）國家醫療保障局副局長李滔9月10日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，推進醫保經辦全流程數字化服務，變“群眾跑腿”為“數據跑路”，提高醫保政務服務事項線上的可辦率，打造“15分鐘醫保服務圈”，將醫保信息查詢、異地就醫備案等高頻服務事項下放至鄉鎮（街道）、村和社區來辦理，方便群眾就近辦、身邊辦。



有記者提問，全國統一的醫保信息平台已經建成應用，請問醫保部門是如何運用這一平台，為老百姓提供更加便捷高效的服務？



李滔表示，醫保系統通過全國統一的醫保信息平台實現了醫保結算更加便捷。醫保信息平台現在的日均結算量超過了2800萬人次，住院費用結算系統平均響應的時間僅有0.8秒，有效減輕了群眾在醫院內排隊等候的時間。醫保碼的應用也更加普及，累計全國已經有11.7億人激活了醫保碼，醫保服務邁入了“碼時代”。群眾可以不用攜帶實體卡，利用手機或者其他電子設備激活醫保碼就可以就醫看病報銷。



李滔說，通過全國統一的醫保信息平台，服務更加優化。我們持續完善醫保服務網廳和APP，設置了親情賬戶，為群眾提供“搬到家裡的醫保服務點”和“裝在口袋裡的醫保服務廳”。目前醫保服務網廳和APP實名用戶已經超過了4億人，親情賬戶的用戶超過1.58億人，大大提高了醫保業務的辦理效率；我們開通了跨省通辦理醫保業務，實現了跨省異地就醫網上備案和直接結算。其他的一些醫保業務，包括醫保信息變更、查詢、關係轉移接續等，也都可以“跨省通辦”。

