國家醫保局答中評：守好醫保錢袋子

國家醫療保障局副局長顔清輝（中評社 海涵攝） 中評社北京9月11日電（記者 海涵）國務院新聞辦9月10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家醫療保障局有關負責人就有關情況予以介紹並回答記者提問。國家醫療保障局副局長顔清輝在回答中評社記者提問時表示，在加強醫保基金監管方面，會重點抓好三方面工作：堅持嚴打嚴查、堅持寬嚴相濟、堅持標本兼治，決不讓人民群眾的“看病錢”“救命錢”變成“唐僧肉”。



中評社記者提問說，近期，國家醫保局通報多起欺詐騙保案例，請問醫保部門將如何加強醫保基金監管？守好醫保“錢袋子”？



顔清輝表示，黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視醫保基金監管工作，作出了一系列決策部署。黨的二十屆三中全會也明確提出，要“加強醫保基金監管”。今年以來，國家醫保局重點抓好三方面工作：



第一方面，堅持嚴打嚴查。持續加大飛行檢查力度，我們現在既有明確公開的年度飛檢，也有“四不兩直”的專項飛檢。截至目前，一共檢查了30個省份的432家定點醫藥機構，預計今年全年檢查機構的數量將超過過去5年的總和，擴面相對較多。各地加大打擊力度，一批涉嫌欺詐騙保的機構被解除協議、移送公安。和以往相比，今年更加注重發揮大數據的作用，已經通過“糖化血紅蛋白”篩查線索查實並追回醫保基金近6000萬元，通過“限制性別類診療、檢查、用藥”篩查線索追回醫保基金近1400萬元，實現了現場檢查和大數據結合下的“精準打擊”。

