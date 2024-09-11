國家醫保局：持續健全完善生育保險制度

國家醫療保障局局長章軻（中評社 海涵攝） 中評社北京9月11日電（記者 海涵）國務院新聞辦9月10日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家醫療保障局有關負責人就有關情況予以介紹並回答記者提問。國家醫療保障局局長章軻表示，國家醫保局將持續發揮生育保險的保障功能，多措並舉完善和落實積極的生育支持措施，持續健全完善生育保險制度。



有記者提問，黨的二十屆三中全會明確，完善生育支持政策體系和激勵機制，推動建設生育友好型社會。請問在構建生育友好型社會方面，醫保有哪些好經驗好做法，未來還將有哪些好政策？



章軻表示，人口問題是關係中華民族永續發展的大事。國家醫保局堅決貫徹落實黨中央、國務院的戰略決策部署，著力做好基本醫保和生育保險的相關工作，積極研究完善生育保險的政策措施，和相關的經濟社會政策同向發力，共同構建積極生育支持政策體系。



章軻說，一方面，我們持續發揮生育保險的保障功能。生育保險是單獨一個險種，現在只是和職工基本醫保合併實施。生育保險覆蓋用人單位及其職工，保障參保女職工生育醫療費用和國家法定產假期間生育津貼待遇，減輕參保女職工生育醫療費用負擔，均衡用人單位的用工成本，促進女性公平就業。近年來，生育保險的保障功能持續發揮，2023年全國參加生育保險的是2.49億人，生育保險基金支出是1177億元，生育的參保女職工人均生育津貼是2.6萬元。

