全球份額調查：中國企業壟斷光伏和風能前列

中評社香港9月10日電／中國企業支配供應鏈的情況擴大到了可再生能源領域。日本經濟新聞社對2023年主要產品和服務的全球市佔率進行調查後發現，中國企業壟斷光伏面板和風力發電機的前列等，在21個品類擴大了市佔率。美歐對中國產品的產能過剩加強警惕，通過提高關稅等措施加以應對。中美的經濟對立在可再生能源領域也日益明顯。



日本經濟新聞社以世界經濟活動中重要的最終產品和服務等71個品類為對象實施了“主要商品和服務市佔率調查”，調查了排名前5家企業的市佔率。中國企業的市佔率超過3成的品類達到13個。



可再生能源領域的崛起尤為明顯。從光伏面板來看，在上次調查中，前5名中有4家是中國企業，但此次壟斷了前5名。進入前5名的中國企業的合計份額達到59.3%，較上次調查(51.8%)上升7.5個百分點。



在風力發電機領域，出現在前5名的中國企業從上次的2家增加到4家，合計份額達到44.2%，比上次調查(22.4%)增加了21.8個百分點。



特別是上次排名第二的金風科技(Goldwind)從13.1%上升至13.9%，從歐洲最大企業維斯塔斯(Vestas、丹麥)手中奪取了首位寶座。受歐洲利率上升和原材料價格上漲等影響，維斯塔斯的市佔率降至10.5%，較上次(14.0%)下降3.5個百分點。



中國以舉國之力致力於可再生能源等去碳化相關技術的開發。與5年前的2018年調查相比，兩個品類前5家企業中中國企業的合計份額擴大至約2倍。繼長期積極發展的光伏面板之後，風力發電機也加強了存在感。



中國在開發中特別注重的是風車的大型化。增加每台的輸出功率，減少設置台數，在建設和維護費用等成本方面比美歐更具優勢。金風科技和明陽智慧以低廉的價格為優勢增加出口，超過了此前領先的歐洲企業。



在純電動汽車(EV)方面，中國企業的影響力也很突出。排在第2位的比亞迪(BYD)增至14.7%，增加了3.1個百分點，緊追排在首位的特斯拉(18.3%)。兩家企業的差距比去年縮小了1.3個百分點。



從用於EV鋰離子電池絕緣體來看，前5大企業均為中國企業，市佔率超過60%。在車載鋰離子電池領域，排在首位的寧德時代新能源科技(CATL)和第2位的比亞迪合計超過50%。EV的供應鏈不得不依靠中國企業的局面正在鞏固。



美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)發佈的調查顯示，從2009年到2023年，中國政府對EV產業的支援額達到了2309億美元。



以政府的強有力支援為後盾，中國企業不僅在研發和設備投資方面積極投入資金，最近還出現向亞洲和南美等新興市場國家擴大出口的動向。



美歐加強對中國的警惕。對於中國企業在東南亞4國生產的光伏面板的進口，美國政府6月終止了關稅豁免措施。對於從中國大陸進口的相應產品，正在與其他產品一樣針對提高懲罰性關稅展開協調。



歐盟委員會正就風力發電機展開調查，認為政府對中國企業的補貼涉嫌阻礙市場競爭。中國則表示要檢查歐盟方面的調查方法，明確表明了對立姿態。



不過，日本能源經濟研究所的研究主管二宮康司認為，“不可否認的一面是中國的低成本供應鏈正在支撐全球可再生能源的普及”，同時還指出“就避免能源價格暴漲而言，中國的份額今後也將維持在較高水準”。



另一方面，也有反映出房地產等中國經濟低迷的品類。



在股票承銷的份額排名方面，在上次調查中排在首位的中信集團(CITIC)跌至第6位，上次位居第5位的中國國際金融(CICC)則跌至第10位。與中國大陸首次公開募股(IPO)融資額創歷史最高紀錄的2022年相比，2023年有所減少。由於安全保障等限制去海外上市等也導致了股票市場的停滯。居住在香港的市場相關人士分析稱，“比起海外上市帶來的經濟方面的好處，似乎更重視國家安全”。



此外，排名前五的中國企業減少份額的產品有攝像頭和智慧手錶等13個。在行動通訊基礎設施(基地台)方面，華為保住首位，但份額略有下降，降至31.3%。



從排在全球首位的品類數量來看，美國有26類，中國大陸有17類。而日本衹有10類。



中國大陸企業在全球市佔率中排在第一位的有：行動通訊基礎設施(基地台)、煙草、大型液晶面板、車載鋰離子電池、偏光板、電腦、洗衣機、鋰離子電池用絕緣體、家用空調、光伏面板、中小型液晶面板、攝像頭、風力發電機、造船、冰箱、原油運輸量、粗鋼。