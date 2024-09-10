東電啟動福島一核燃料碎片取出作業

中評社香港9月10日電／共同社報導，東京電力公司10日啟動了福島第一核電站2號機組熔落核燃料（燃料碎片）的試驗性取出作業，爭取從安全殼內取出少量燃料碎片。雖然8月22日曾啟動準備工作，但因查明管子排列順序出錯的失誤而中斷。這是2011年3月事故後的首次取出作業。燃料碎片釋放極強輻射，取出被視為反應堆報廢的最大難關。



根據計劃，從反應堆安全殼的貫通部將最長延伸至22米的管式裝置插入，並用安裝到前端的爪狀器具抓取並回收3克以下燃料碎片。預計裝置到達燃料碎片耗時約一週，完成回收耗時約兩週。



東電10日早晨重啟此前中斷的準備工作。連接長約1.5米的管子後推送裝置，使其通過貫通部前方遮擋放射性物質的“隔離閥”，並著手取出。



據估算，第一核電站1至3號機組留有880噸燃料碎片。為抑制遭到輻射，作業基本為遠程操作。作業方法變更等導致此前延期3次，較原先計劃推遲約3年。全量取出方法尚未敲定。



東電8月22日啟動準備工作。然而推送裝置的第一根管子連接準備時發現順序出錯，約1個半小時後中斷。



之後的調查中發現了東電將前期準備進行轉包，東電員工及總承包商三菱重工業公司一次也沒有對管子順序進行確認等情況。東電彙總程序手冊的修改、東電員工確認作業狀況等防止再次發生的措施，9日決定重啟作業。