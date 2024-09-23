《中國評論》月刊第321期內容介紹

第321期《中國評論》月刊2024年9月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港9月23日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第321期《中國評論》月刊2024年9月號已出刊。本期《中國評論》共刊發18篇文章，涵蓋南海、台灣、兩岸、東亞、港澳、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦南海問題，刊發了《越馬菲三國海洋權利主張風險觀察》《賴清德當局南海主張的變化與未來走向》《馬科斯上台後菲律賓南海政策的域外影響因素探究》三篇文章。



武漢大學國際法所教授高聖惕在《越馬菲三國海洋權利主張風險觀察》一文中指出，越南、馬來西亞、菲律賓三國“完整化”各自在南海的海洋權利主張，旨在抗衡中國在南海固有和完整的領土主權主張和海洋權利主張。問題在於：越馬菲三國在“完整化”各自海洋權利主張的同時，不該無視中國基於南沙群島和西沙群島的整體所能產生的領海、毗連區和大陸架，也不該無視中國在斷續線內主張的歷史性權利。然而，越馬菲不跟中國協調就在“聯合國大陸架界限委員會”提交外大陸架劃界案。更有甚者，在2016年之後，這三國援引不具備法律效力的“裁決”來極小化中國在南海的海洋權利主張，招引域外國家否定中國在南海主張海洋權利的法律基礎，這是中國難以容忍的。三國不該以中國為犧牲而“完整化”各自海洋權利的主張，更不該私自圖謀撇開中國而瓜分南海。越馬菲在南海“完整化”各自海洋權利主張之前，應該面對中國在南海的完整島礁主權主張和海洋權利主張，協同中國一塊通過談判方式解決彼此的領土主權爭端以及海洋劃界爭端。這才是正本清源之道。



中國政法大學法學院教授李衛海和中國政法大學法學院博士後劉瑞陽聯合發表《賴清德當局南海主張的變化與未來走向》一文。該文指出，台灣當局的南海主張歷經李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任當局的變更，總體呈現後退趨勢。賴清德當局南海主張的潛在思維是遵循“法理台獨南海路徑進階版”。實踐操作上，一定程度延續了蔡英文當局的“暗獨”做法，然而，相較於蔡英文時期，賴清德當局的部分主張內容又表現為更激進的“台獨化”。兩岸關係定位上，其南海主張已經從“暗獨”走向“明獨”，未來可能進一步利用南海爭端等國際場域，塑造、強化其虛構的“國家地位”。具體操作手段上，從“隱晦不提”（具體權益內容）逐漸轉變為“公開拋棄”，如仁愛礁的領土主權和海洋權利等。南海主張的法理思維上，在前任蔡英文當局暗度陳倉的鋪墊下，賴清德當局公開顛覆“一中原則”下的南海主張，轉而積極擁抱“法理台獨南海路徑進階版”。當前，兩岸的南海主張無論係具體內容還是法理邏輯都已然天差地別。未來要高度警惕賴清德當局進一步公開拋棄南海祖產，藉南海爭端的國際場域大肆推動“台獨”，甚至配合域外國家掣肘中國大陸的南海維權行動。

