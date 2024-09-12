介文汲答中評：美希望賴在“紅線”邊緣游走

台灣時事評論員介文汲（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月12日電（記者 李子寧）中美戰略競爭加劇，叠加賴清德上台執政影響，台海形勢日趨複雜嚴峻，兩岸交流發展面臨不少的挑戰和困難。就兩岸及中美有關議題，台灣時事評論員介文汲接受了中評社記者的採訪，他表示，賴清德對自己的定位是一個“務實台獨工作者”，過去沒有他可以施展的空間，現如今掌握了政治權力，就會往他所講的“務實台獨”方向走，讓台灣民眾在其政治權力運作下，改變對台灣地位及自身身份的認同。此外，賴清德會在任內加速進行“去中國化”，加強兩岸民間脫鈎的同時，盡量跟中國大陸“鬥而不破”，在“紅線”邊緣游走，這也是美國人所希望看到的。



關於“美國因素”，介文汲表示，美國人希望的兩岸特別是台灣方面“不尋求統一”，不跟中國大陸合作，讓兩岸長期維持在“互鬥”局面。但同時美國也不希望“台獨”，因為“台獨”意味著兩岸“攤牌”，兩岸的鬥爭就將走向“終局”，這不符合美國的國家利益，所以即便是美國適逢大選，最終無論是誰執政都不會輕易改變美國長久以來的兩岸政策或兩岸路線。



介文汲還表示，拜登“拉幫結派”的方式對中國壓力比較大，它是一種民主黨意識形態，注重建立盟邦體系的戰略，像上個世紀的“冷戰”，希望用集團對抗在經濟上拖垮對方。而特朗普屬於“孤立主義”，所以特朗普如果當選，中國跟美國可能就可以用經濟手段把中美關係維持“鬥而不破”，這比現在的情況要好。如果是民主黨人上台，中國則要應付來自美國及其亞洲盟友的多方面壓力。比較來看，一個“孤立主義”的美國，事實上可能比一個想積極“領導世界”的美國要好。

